Курс японской валюты опустился до 149,2 иены за доллар впервые за 32 года

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Ilya Naymushin/Reuters

Курс японской национальной валюты в ходе утренней сессии на бирже в Токио опустился до отметки 149,2 иены за доллар. Столь низкой отметки не фиксировали с августа 1990 года, свидетельствуют данные Tokyo Financial Exchange.

По состоянию на 11:00 мск, курс японской валюты к американской составил 149,26 иены за доллар. Главной причиной падения котировок стали различия между денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системой (ФРС) США и Банком Японии.

Первый регулятор продолжает поднимать ключевую ставку ради борьбы с растущей инфляцией. Второй — держит ее на отрицательном уровне. На рост опасений трейдеров также продолжает оказывать влияние заявление президента США касательно дальнейшего роста американского доллара к другим валютам мира.

В то же время столь значительное падение курса иены может внести коррективы в денежно-кредитную Банка Японии. В частности, некоторые аналитики предполагают, что регулятор начнет активно скупать японскую валюту для изменения ее курса по отношению к доллару и другим ведущим мировым расчетным единицам.

В конце сентября Центробанк уже закупал 2,8 трлн иен (около $19,6 млрд). Это вмешательство стало самым серьезным в рамках одноразовой валютной интервенции. Нечто похожее может произойти и в обозримом будущем по мере дальнейшего падения курса японской валюты.

20 октября Министерство финансов Японии заявило о рекордном торговом дефиците за последние полгода. Этот показатель стал рекордным с 1979 года и достиг отметки 11 трлн иен, или около $73,37 млрд. На ситуацию продолжает оказывать давление усиление энергетического кризиса в стране.

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