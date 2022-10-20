Финляндия выступила за новые санкции против России

Финский министр Туппурайнен заявила, что страна готова ввести новые санкции против России

close
100%
Global Look Press

Министр по делам Европейского союза и управления государственной собственностью кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен по итогам заседания по подготовке к саммиту ЕС в Брюсселе заявила, что Финляндия готова к новым, более жестким санкциям в отношении Российской Федерации в связи с ее ракетными обстрелами украинской инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал MTV3.

»Евросовет должен послать сильный сигнал о том, что он осуждает возмутительные ракетные удары РФ по гражданским объектам, хочет привлечь Москву к ответственности за военные преступления и поддерживает Украину. В своей речи я подчеркнула необходимость послать четкий сигнал о готовности ЕС к дальнейшим санкциям», — сказала она.

Туппурайнен считает, что всем государствам Евросоюза следовало бы придерживаться единой визовой политики в отношении России.

Заседание Европейского совета должно состояться в Брюсселе 20 и 21 октября. На нем планируют обсудить ситуацию на Украине, энергетический кризис, экономические вопросы и международные отношения. Финляндию на заседании представит премьер-министр Санна Марин.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия на саммите ЕС 20–21 октября планирует вынести на обсуждение проект новых санкций против Ирана за якобы поставки РФ беспилотников.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть