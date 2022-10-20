Финляндия выступила за новые санкции против России

Министр по делам Европейского союза и управления государственной собственностью кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен по итогам заседания по подготовке к саммиту ЕС в Брюсселе заявила, что Финляндия готова к новым, более жестким санкциям в отношении Российской Федерации в связи с ее ракетными обстрелами украинской инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал MTV3.

»Евросовет должен послать сильный сигнал о том, что он осуждает возмутительные ракетные удары РФ по гражданским объектам, хочет привлечь Москву к ответственности за военные преступления и поддерживает Украину. В своей речи я подчеркнула необходимость послать четкий сигнал о готовности ЕС к дальнейшим санкциям», — сказала она.

Туппурайнен считает, что всем государствам Евросоюза следовало бы придерживаться единой визовой политики в отношении России.

Заседание Европейского совета должно состояться в Брюсселе 20 и 21 октября. На нем планируют обсудить ситуацию на Украине, энергетический кризис, экономические вопросы и международные отношения. Финляндию на заседании представит премьер-министр Санна Марин.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия на саммите ЕС 20–21 октября планирует вынести на обсуждение проект новых санкций против Ирана за якобы поставки РФ беспилотников.