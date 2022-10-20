Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию за полгода на 258,6%

Япония резко нарастила объемы экспорта медицинской продукции в России по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля. Показатель увеличился на 258,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства финансов азиатской страны.

«В сентябре Япония увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2 процента, а по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, — на 258,6 процента», — говорится в материале.

Кроме медизделий Япония также значительно увеличила экспорт компьютеров в Россию. По итогам сентября этот показатель составил 124,3%. При этом к концу первого полугодия 2022 финансового года экспорт данной продукции просел на 38,8%.

В сегменте автомобильной продукции Япония сократила вывоз автомобилей в Россию на 21,7%, мотоциклов — на 14,6%. Наибольшее снижение зафиксировали в отрасли автозапчастей (-76,6%).

20 октября Министерство финансов Японии заявило о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев. Разница между объемами экспорта (49,58 трлн иен) и импорта (60,58 трлн иен) с 1 апреля 2022 года оказалась самой большой с 1979 года и составила 11 трлн иен, или около $73,37 млрд.