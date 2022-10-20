Вице-президент СТЦ Люлин: Магазины Zara могут открыться в «Атриуме» и «Метрополисе»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что собственники ТЦ «Атриум» и «Метрополис» в Москве, а также «Галереи» в Санкт-Петербурге ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Люлин подчеркнул, что в текущий момент обсуждается оплата аренды на ранее заключенных условиях: как правило, ставка привязана к обороту точки.

Он подчеркнул, что вероятнее всего будут сохранены точки магазинов в крупных торговых центрах с высокой проходимостью, например в ТЦ крупных городов, обеспеченных районах. Также могут заработать магазины на торговых улицах с высоким трафиком.

Ранее стало известно, что испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka) рассматривает возможность по передаче своих активов «дружественной» для России стране ради возобновления работы на российском рынке. 

Для возобновления работы в РФ испанская fashion-группа Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны, например ОАЭ.

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