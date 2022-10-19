США внесли в список антироссийских санкций одного россиянина и компании из ФРГ и ОАЭ

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Global Look Press

США внесли в список антироссийских санкций одного гражданина России и две компании, базирующиеся в Германии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщается на сайте американского минфина.

В заявлении говорится о том, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции в отношении российской сети, которая «занималась закупкой военных и секретных технологий двойного назначения у производителей США и поставляла их российским потребителям».

В список внесли россиянина Юрия Орехова и принадлежащие ему компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) и Opus Energy Trading. По информации минфина, технологии американского происхождения, закупленные Ореховым и его компанией NDA GmbH, включали передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые при производстве истребителей, баллистических и гиперзвуковых ракет, радаров и спутников. Ведомство утверждает, что россиянин отправил эти товары пользователям и организациям в РФ в нарушение экспортного контроля США. Эти компоненты затем обнаружили на российских оружейных платформах на Украине, сообщает минфин.

Ранее американский минфин пригрозил санкциями зарубежным компаниям за помощь российскому военно-промышленному комплексу.

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