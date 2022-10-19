Le Figaro: регион Гранд-Эст во Франции может закрыть часть железнодорожных путей

Французский регион Гранд-Эст может закрыть часть железнодорожных путей, если государство откажется компенсировать рост стоимости электроэнергии. Об этом написала газета Le Figaro со ссылкой на заявление главы регионального совета Жана Роттнера.

«Многие главы регионов говорят, что, если в какой-то момент не будет найдена форма компенсации, мы будем работать в убыток. Другими словами, нам совершенно ясно придется закрывать линии», — сказал Роттнер.

По его словам, в 2024 году 8% дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы. Здесь мы говорим стоп, мы так больше не можем», — добавил глава регионального совета.

В начале октября сообщалось, что сотрудники трех нефтеперерабатывающих заводов компаний Total и Exxon устроили забастовку в ряде регионов Франции, после чего в стране возникла нехватка топлива на АЗС.

Тогда же газета Le Figaro со ссылкой на данные министерства энергетического перехода Франции написала, что более 20% автозаправок во Франции испытывают дефицит топлива из-за проблем с поставками.