Власти Украины сообщили о введении ограничения поставок электроэнергии

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что на территории страны вводится ограничение поставок электроэнергии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Завтра, 20 октября, по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии», — написал он.

Тимошенко также призвал жителей Украины минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал проект закона о закупке газа в кредит на 12,7 млрд гривен или, примерно, $337 млн. Информацию этом опубликовала пресс-служба парламента Украины.

Зеленский одобрил предусматривающий закупку природного газа за счет внешних заимствований проект об изменении в закон «О государственном бюджете Украины на 2022 год».

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что Украина ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о предоставлении $1,5 млрд на закупку газа. По информации издания, об этом говорили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Джанет Йеллен.