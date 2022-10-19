Bloomberg: индийский миллиардер Амбани купил самую дорогую виллу Дубая за $163 млн

Миллиардер Мукеш Амбани, которого считают самым богатым человеком в Индии, купил самую дорогую виллу в Дубае за $163 млн (более 10 млрд рублей), написало агентство Bloomberg.

По данным источников издания, предприниматель приобрел особняк в районе Пальма Джумейра у семьи кувейтского магната Мохаммеда Альшая.

До этого Амбани уже покупал недвижимость в этом популярном курортном городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В начале 2022 года, он стал владельцем дома стоимостью $80 млн (4,9 млрд рублей). На тот момент эта покупка недвижимости была самой дорогостоящей в мегаполисе. Спустя два месяца, рекорд индийского миллиардера побил неизвестный, который приобрел на острове особняк за $82,4 млн (более 5 млрд рублей)

Ранее 19 октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Henley & Partners написало, что в 2022 году недвижимость в Дубае купят четыре тысячи миллионеров.

Обеспеченные иностранцы охотно покупают недвижимости в Дубае, поскольку для покупателей в таком случае открывают долгосрочную визу на десять лет. Также иностранцев привлекает анонимность покупки жилья в этой стране (информация о собственниках не находится в открытом доступе).