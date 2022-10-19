Глава Евросовета: «важное количество стран» Евросоюза поддерживает ограничения цен на газ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил о существовании некоторого важного количества государств Евросоюза (ЕС), которые поддерживают введение ограничений на стоимость газа. Об этом глава Евросовета сообщил на пресс-конференции, написало агентство «Прайм».

«Важное количество стран поддерживает ограничение цен на газ, и есть различные опции на столе. Нам нужен четкий путь с четкими дедлайнами», — сказал он.

Ранее 19 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) представила очередной пакет мер по выходу из энергетического кризиса. Европейский регулятор пока отказался от немедленного ограничения цен на газ, однако предложил запустить новый бенчмарк для сжиженного природного газа, динамический потолок цен на хабе TTF и обязательные совместные закупки топлива для европейских компаний.

В начале октября канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил мнение, согласно которому ограничение цен на газ в ЕС надо организовать так, чтобы оно не стало эмбарго на российский газ.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что введение ограничения цен на российский газ является глупостью. По мнению президента, такое решение не имеет никаких перспектив.