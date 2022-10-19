В Литве разрешили использовать для отопления вместо газа более вредный для экологии мазут

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Global Look Press

Правительство Литвы разрешило в этом отопительном сезоне использовать для центрального отопления вместо подорожавшего газа гораздо вредный для экологии мазут. Решение об этом приняли на заседании кабинета министров республики, написало агентство ТАСС.

«Есть все основания для объявления экстремальной ситуации в сфере энергетики, что даст нам, согласно постановлению правительства, возможность использовать для выработки тепла мазут», — сказал вице-мэр Вильнюса Владас Бенкунскас по итогам заседания правительства.

В июне агентство РИА Новости написало, что парламент Литвы принял поправки к закону о природном газе, которые запретили импорт топлива из России.

В первой половине июля агентство «Интерфакс» сообщило, что французские энергетические компании начали переводить котлы на мазут на случай сокращения поставок и дефицита газа.

В середине августа агентство Bloomberg написало, что европейские страны могут столкнуться с дефицитом мазута предстоящей зимой из-за рекордно низких запасов за многие годы.

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