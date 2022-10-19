Reuters: десятки судов с СПГ ждут разгрузки у берегов Испании из-за нехватки терминалов

close
100%
Depositphotos

К берегам Испании прибыли десятки судов со сжиженным природным газом (СПГ), они не могут разгрузиться из-за нехватки регазификационных терминалов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о свыше 35 судах. Они пришвартованы у берегов Пиренейского полуострова.

По данным агентства, по меньшей мере восемь судов сейчас стоят на якоре только у залива Кадис. При этом королевство на этой неделе может предложить всего шесть мест на своих терминалах для приема грузов.

Ранее сообщалось, что в Испании усомнились в способности ЕС найти общее решение по энергетическому кризису.

В последнее время внутри ЕС активно обсуждается инициатива по введению потолка цен на российский газ на фоне энергетического кризиса, вызванного резким ростом стоимости «голубого топлива». Схожие меры в Брюсселе уже поддержали в отношении нефти из России, считая, что подобные шаги якобы могут позитивно сыграть на ситуации. При этом в Москве не раз отмечали, что в случае установки каких-либо предельных цен на российские энергоресурсы, РФ перестанет их поставлять.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть