Reuters: десятки судов с СПГ ждут разгрузки у берегов Испании из-за нехватки терминалов

К берегам Испании прибыли десятки судов со сжиженным природным газом (СПГ), они не могут разгрузиться из-за нехватки регазификационных терминалов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о свыше 35 судах. Они пришвартованы у берегов Пиренейского полуострова.

По данным агентства, по меньшей мере восемь судов сейчас стоят на якоре только у залива Кадис. При этом королевство на этой неделе может предложить всего шесть мест на своих терминалах для приема грузов.

Ранее сообщалось, что в Испании усомнились в способности ЕС найти общее решение по энергетическому кризису.

В последнее время внутри ЕС активно обсуждается инициатива по введению потолка цен на российский газ на фоне энергетического кризиса, вызванного резким ростом стоимости «голубого топлива». Схожие меры в Брюсселе уже поддержали в отношении нефти из России, считая, что подобные шаги якобы могут позитивно сыграть на ситуации. При этом в Москве не раз отмечали, что в случае установки каких-либо предельных цен на российские энергоресурсы, РФ перестанет их поставлять.