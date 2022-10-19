Количество профессиональных инвесторов в России увеличилось второй месяц подряд

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

По итогам сентября 2022 года число квалифицированных инвесторов в России выросло почти на 19,3 тысячи и достигло 403 тыс. человек. Общее количество брокерских счетов, открытых физлицами, к концу первого месяца осени достигло 21,7 млн, приводит слова директора департамента долгового рынка Московской биржи Глеба Шевеленкова приводит РБК.

«Число квалифицированных инвесторов в России по итогам сентября достигло 403 тыс. человек. За месяц количество профинвесторов выросло на 19,3 тыс. Общее количество брокерских счетов, открытых физлицами, по итогам сентября достигло 21,7 млн», — заявил Шевеленков в ходе выступления на облигационной конференции рейтингового агентства «Эксперт РА».

Для сравнения, в августе профинвесторов в России насчитывалось только 383,7 тыс. человек. Столь резкий рост связан с ужесточением Центробанка условий получения статусов профессиональных инвесторов. В обычное время ежемесячный прирост составлял порядка 1,5–3 тыс.

«Могу сказать лишь одно, что квалифицированные инвесторы обеспечивают 80% объема сделок, приходящихся на физлиц», — заключил Шевеленков.

20 июля руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил о временном запрете для неквалифицированных инвесторов покупать и продавать зарубежные ценные бумаги. Он также предложил увеличить в пять раз порог для присвоения статуса профинвестора — с 6 млн рублей до 30 млн рублей.

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