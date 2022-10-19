ТАСС: газовый хаб в Турции могут создать в месте выхода ветки «Турецкого потока»

Газовый хаб по поставкам российского голубого топлива в Европу может быть создан в провинции Кыркларэли в Турции в месте выхода ветки газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в деловых кругах Анкары.

«Местом для хаба, скорее всего, станет район Люлербургаз в черноморской провинции Кыркларэли, куда выходит ветка «Турецкого потока». Там есть необходимая инфраструктура, развить ее не составит проблем, это уже технические моменты, которые предстоит обсудить представителям двух стран», — сказал источник.

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба для снабжения Европы топливом.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын говорил, что у страны есть вся необходимая инфраструктура для создания на своей территории международного газового хаба.

До этого газета Yeni Şafak также писала, что ученые турецкого университета разработали проект газового хаба, который позволит транспортировать до 75 млрд кубометров топлива в год.