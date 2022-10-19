Глава ЕК Фон Дер Ляйен заявила о быстром и успешном замещении газа из России

Глава Европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что Евросоюзу понадобилось восемь месяцев, чтобы найти замену двум тремя поставкам российского газа. Трансляция велась на сайте Европарламента.

По ее словам, в марте ЕС был сильно зависим от российского газа, и тогда казалось, что на поиски других источников энергии уйдут многие годы. Однако, понадобилось всего восемь месяцев, заявила чиновник.

Фон Дер Ляйен заверила, что ЕС значительно диверсифицировал круг зарубежных поставщиков, но это стоило очень дорого. В связи с этим она призвала вложить средства в новые источники энергии, в первую очередь — в возобновляемые.

Ранее газета The Financial Times сообщала, что в Европе назрел промышленный спад из-за уменьшения поставок газа из России.

19 октября стало известно, что Еврокомиссия представила очередной пакет мер по выходу из энергетического кризиса.