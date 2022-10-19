В Британии уровень годовой инфляции по итогам сентября вернулся к 10,1%

Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее, пишет газета «Известия».

В ведомстве отметили, что наибольший вклад в рост месячной инфляции внесли цены на продукты питания.

Эксперты указывают, что этот скачок цен стал самым большим с апреля 1980 года, передает ФАН.

«Сегодняшний релиз подчеркивает опасность того, что базовая инфляция остается высокой, даже несмотря на ослабление экономики», — заявил главный экономист консалтинговой компании Capital Economics Пол Дейлс.

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