В Британии уровень годовой инфляции по итогам сентября вернулся к 10,1%

Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее, пишет газета «Известия».

В ведомстве отметили, что наибольший вклад в рост месячной инфляции внесли цены на продукты питания.

Эксперты указывают, что этот скачок цен стал самым большим с апреля 1980 года, передает ФАН.

«Сегодняшний релиз подчеркивает опасность того, что базовая инфляция остается высокой, даже несмотря на ослабление экономики», — заявил главный экономист консалтинговой компании Capital Economics Пол Дейлс.