ЕС сэкономил на покупке газа €11 млрд за счет выработки возобновляемых источников энергии

Евросоюз (ЕС) с марта 2022 года смог сэкономить €11 млрд на импорте природного газа из-за увеличения выработки солнечной и ветряной энергии. Об этом сообщает портал Euractiv.

По данным портала, возобновляемые источники энергии составили почти четверть (24%) от всего объемы выработки энергии европейского региона, начиная с марта 2022 года. Это позволило странам ЕС сэкономить на покупке газа, который серьезно подорожал. Благодаря этому был предотвращен еще больший рост инфляции.

В публикации указали, что наилучших результатов в выработке энергии достигли Испания, Италия, Польша и Франция.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что развитие солнечной и ветряной энергетики поможет ЕС избежать многих других кризисов в будущем. При этом регион все также сильно зависит от поставок газа.

11 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Британия собирается ограничить доходы производителей возобновляемой энергии ради снижения влияния постоянно растущих счетов за электричество для домохозяйств.

До этого основной мировой производитель возобновляемого дизельного топлива и экологически чистого авиационного топлива Neste из Финляндии запустил исследование по поводу возможности перевода НПЗ на переработку возобновляемых источников энергии, чтобы отказаться от переработки нефти к середине 2030-х годов.