FT: в Европе назрел промышленный спад из-за уменьшения поставок газа из России

FT сообщила о промышленном спаде в Европе из-за сокращения поставок российского газа

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Swen Pfoertner/Reuters

В Европе назрел промышленный спад из-за уменьшения поставок газа из России, сообщает газета The Financial Times.

Издание отмечает, что недостаток энергии стал причиной снижения объемов производства — в первую очередь страдает химическая промышленность, которая является основной экономической мощи Германии.

«[Природный газ — «Газета.Ru»] не только является одним из основных источников генерации электричества, но также используется в качестве сырья для изготовления готовой продукции в ряде отраслей», — пишет автор.

В материале говорится, что в Европе отмечается спад сталелитейной промышленности на 10%, производства алюминия на 50%, а также производства ферросплавов и кремниевых сплавов на 27%. Сильнее других отраслей пострадало производство удобрений — отмечается спад на 70%.

Ранее глава ЕК сообщила о необходимости совместных закупок газа.

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