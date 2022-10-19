Сбер получил «Хрустальную пирамиду» за лучшие образовательные и HR-проекты

Сбер получил сразу 6 наград всероссийской премии «Хрустальная пирамида», сообщает пресс-служба банка. Эксперты признали образовательные и HR-проекты банка и его дочерних компаний лучшими в стране. Такой результат стал рекордом за всю историю участия банка в этом конкурсе

Так, платформа «Пульс», автоматизирующая полный цикл ключевых HR-процессов, заняла 1-е место в номинации «HR-решение года». Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, доступен пользователям в режиме 24/7. Платформа победила в «Хрустальной пирамиде» второй год подряд: в 2021-м проект стал лучшим в номинации «Технологическое решение года».

Совместный проект Sber Private Banking и Российской экономической школы также занял 1-е место. Он победил в номинации «Корпоративное обучение года». В банке рассказали, что эксперты Сбера и РЭШ первыми в России внедрили международные программы по управлению благосостоянием Associate Wealth Manager (AWM) и Certified International Wealth Manager (CIWM). Они готовят и сертифицируют специалистов, которые помогают клиентам инвестировать, планировать бюджет и эффективно распоряжаться собственным капиталом.

Кроме того, школа программирования от Сбера «Школа 21», где любой человек старше 18 лет может получить востребованное ИТ-образование, заняла 2-е место в номинации «Лучший проект по развитию человеческого капитала». Ситуационная игра «ESG: выбирая будущее» также заняла 2-е место вноминации «Лучший проект/программа по вовлечению молодежи в позитивные изменения», а также специальный приз «ESG с человеческим лицом».

При этом СберУниверситет стал третьим в номинации «Лучший корпоративный университет года». В 2022 году он отметил 10-летие. За это время в нем обучился уже 1 млн человек — и очно, и онлайн. 3-е место в «Технологическое решение года» занял образовательный маркетплейс Edutoria. На отечественная онлайн-платформе Edutoria люди приобретают важные сегодня навыки, повышают квалификацию и осваивают новые профессии. Компании и эксперты бесплатно размещают здесь свои курсы и могут монетизировать свои знания.

Напомним, ежегодную премию «Хрустальная пирамида» основали в 2011 году Оргкомитет Саммита HR-Директоров вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Она помогает делиться лучшим опытом управления компаниями и людьми и поощряет организации, которые внедряют передовые HR-методы и технологии.