Аналитик Сыроваткин заявил об ослаблении рубля к концу года из-за роста импорта и экспорта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

К концу 2022 года курс рубля может ослабнуть из-за ускорения темпов роста импорта или снижения экспорта. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Базовый прогноз по курсу доллара к рублю на конец года составляет 64. Однако в случае более масштабного роста спроса на валюту или резкого сокращения притока на Мосбиржу валютной выручки от экспортеров российская валюта может показать более глубокое снижение», — отметил Сыроваткин.

По его словам, сейчас сложно прогнозировать, какие будут последствия от вступающего 5 декабря эмбарго на морские поставки российской нефти в Евросоюзе и предельные цены на российскую нефть для поставок в третьи страны. В теории из-за этого могут вырасти мировые цены на нефть, при этом объемы добычи в России будут снижены.

Он добавил, что рынку энергоносителей в мире угрожают многочисленные факторы. При этом основными являются риски глобальной рецессии из-за роста ключевых ставок, а также планы Китая по политике нулевой терпимости к коронавирусу, которая серьезно затормаживает развитие экономики в стране.

17 октября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что курс отечественной валюты будет постепенно ослабевать и к 2025 году с 68,1 рубля достигнет отметки в 72,2 рубля по отношению к доллару.

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