«Известия»: Госдума может принять закон, закрепляющий право россиян на кредитные каникулы

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Право заемщиков на кредитные каникулы могут закрепить на уровне федерального закона. Соответствующую инициативу, которую выдвинули депутаты и сенаторы, Госдума может принять уже в октябре по итогам первого чтения, сообщают «Известия».

«Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» и «Справедливой России — За правду». Документом предлагается закрепить в законодательстве право россиян на каникулы по потребительским кредитам, формирующим значимую долговую нагрузку», — говорится в материале.

При этом срок каникул, согласно пояснительной записке к законопроекту, составит до полугода. В это время заемщики смогут не вносить платежи по кредиту. Однако гражданин сможет воспользоваться такой возможностью лишь один раз — в случае снижения доходов на 30%.

В Центробанке также поддержали инициативу депутатов. В валютном регуляторе подчеркнули, что закрепление права на кредитные каникулы поможет разгрузить долговую нагрузку россиян в условиях международных санкций.

27 сентября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Военнослужащий-заемщик получит право изменить условия кредитного договора, обратившись в банк до 31 декабря 2023 года.

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