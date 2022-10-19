Bloomberg: США впадут в неизбежную рецессию к октябрю 2023 года

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Lefteris Pitarakis/AP

Рецессия в США может наступить в течение ближайших 12 месяцев с вероятностью 100%. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогнозы аналитиков.

«Согласно разработанной экономистами издания модели, вероятность того, что рецессия настанет в течение предстоящих 12 месяцев, составляет 100%. При этом ранее прогноз был на уровне 65%», — отметили в публикации.

По данным издания, такой прогноз является своего рода звонком президенту США Джо Байдену, который пытается убедить жителей страны, что экономика твердо стоит на ногах. При этом в его заявлениях Штаты постоянно избегают рецессии, а сокращение экономики будет незначительным.

В публикации добавили, что такие плохие прогнозы подкреплены постоянно ухудшающимися финансовыми и экономическими показателями. При этом крах экономики может наступить и куда быстрее. Например, вероятность наступления рецессии в ближайшие 11 месяцев выросла до 73%. В предыдущем прогнозе эта вероятность была на уровне 30%.

17 октября издание The Atlantic сообщило, что попытки Федеральной резервной системы США по обузданию инфляции в стране, когда поднимается ключевая ставка, лишь вредит всей мировой экономике. По данным издания, рост процентных ставок приводит к тому, что инвесторы пытаются найти для себя стабильные нормы прибыли. Для этого они скупают американские облигации, причем за доллары, что отрицательно влияет на валюты других стран.

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