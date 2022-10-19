Близкий к Януковичу предприниматель избавился от табачного бизнеса в Крыму

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Близкий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу бизнесмен Валерий Хоменко передал 100% акций компании «Пэппэлл», производящей в России сигареты Peppell, «Хортиця» и Dune, генеральному директору Антону Шерстобитову, возглавляющему фирму с августа 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

«Хоменко основал Peppell в 2014 году, на тот момент он был владельцем донецкой табачной фабрики «Хамадей». Эта табачная фабрика считалась близкой к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, покинувшему страну зимой 2014 года», — говорится в материале.

При этом причина, по которой Хоменко избавился от табачного актива, пока неизвестна. «Пэппелл» отвечает за бренды Peppell, V.I.P. Club, «Бiле сонце», «Хортиця», Dune, Fantom и другие, присутствующие на российском рынке. Компания производит сигареты в основном в нижнем ценовом сегменте.

Хоменко основал Peppell в 2014 году, на тот момент он был владельцем донецкой табачной фабрики «Хамадей». В 2015-м компания оказалась в блокаде. Из-за этого Peppell построил завод в Крыму, недалеко от Евпатории, и зарегистрировал новое юридическое лицо.

Позднее компания дважды меняла адрес и с ноября 2020 года была зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Однако поменять локацию табачного производства у нее не получилось — фабрика продолжает по сей день действовать в Крыму.

12 сентября Mash узнал об отказе германского производителя сигарет Chapman поставлять продукцию в Россию. Причиной стали международные санкции против Москвы. На заводе компании в Любеке запретили загружать российские фуры.

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