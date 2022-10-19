Инфляция в Британии выросла до рекордных за последние 40 лет 10,1% в сентябре

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Потребительские цены в Британии поднялись на 10,1% в сентябре в годовом выражении, что стало максимальным показателем за последние 40 лет. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Показатели сентября вернулись к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция в Британии ускорилась по сравнению с августом, когда она была на уровне 9,9%.

По данным статистики, потребительские цены поднялись на 0,5%. При этом цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей выросли на 6,5%. При этом рост инфляция связан с увеличением цен на продукты и стоимостью коммунальных услуг.

В середине октября газета The Guardian, ссылаясь на данные крупнейшего британского застройщика Barratt, писала, что спрос на недвижимость в Британии сократился до самого низкого уровня с мая 2020 года, когда рынок пострадал из-за пандемии коронавируса.

До этого обозреватель The Telegraph Аллистер Хит писал, что перспективы роста производства Великобритании стремительно рушатся из-за проводимой ранее властями страны так называемой зомби-экономики. Такой вид экономики основан не на производстве реальных товаров и услуг, а на увеличении стоимости активов.

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