Число переместившихся из России в Казахстан международных компаний превысило 50

Токаев сообщил, что более 50 международных компаний переместились из России в Казахстан

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Более 50 международных компаний переместили свою деятельность из России в Казахстан. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области, передает ТАСС.

«В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно», — отметил Токаев.

По его словам, администрации (Акимату) необходимо проработать размещение таких производств недалеко от Алма-Аты в пределах доступности Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. Эти действия, в свою очередь, помогут экономике области.

Он добавил, что областной центр должен стать «контрмагнитом» по отношению к Алма-Ате. При этом должны быть созданы все необходимые условия, чтобы инвесторы смогли открывать новые производства и осуществлять перебазирование из других стран. При этом вопрос необходимо решать уже сейчас ради бесперебойного товарообмена с партнерами из-за рубежа.

11 октября агентство Bloomberg сообщило, что бизнес из России стал изучать возможности для привлечения капитала в Гонконге. В последнее время стала расти заинтересованность со стороны российских компаний по переносу определенных видов деятельности в Гонконг. Некоторые организация интересуются возможностью совершать операции в Гонконге с сохранением деятельности в России.

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