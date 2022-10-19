Число переместившихся из России в Казахстан международных компаний превысило 50

Более 50 международных компаний переместили свою деятельность из России в Казахстан. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области, передает ТАСС.

«В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно», — отметил Токаев.

По его словам, администрации (Акимату) необходимо проработать размещение таких производств недалеко от Алма-Аты в пределах доступности Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. Эти действия, в свою очередь, помогут экономике области.

Он добавил, что областной центр должен стать «контрмагнитом» по отношению к Алма-Ате. При этом должны быть созданы все необходимые условия, чтобы инвесторы смогли открывать новые производства и осуществлять перебазирование из других стран. При этом вопрос необходимо решать уже сейчас ради бесперебойного товарообмена с партнерами из-за рубежа.

11 октября агентство Bloomberg сообщило, что бизнес из России стал изучать возможности для привлечения капитала в Гонконге. В последнее время стала расти заинтересованность со стороны российских компаний по переносу определенных видов деятельности в Гонконг. Некоторые организация интересуются возможностью совершать операции в Гонконге с сохранением деятельности в России.