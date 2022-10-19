Еврокомиссия представила новый экстренный пакет мер по выходу из энергокризиса

Еврокомиссия представила очередной пакет мер по выходу из энергетического кризиса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Европейский регулятор пока что отказался от немедленного ограничения цен на газ, однако предложил запустить новый бенчмарк для сжиженного природного газа, динамический потолок цен на хабе TTF и обязательные совместные закупки топлива для европейских компаний. При этом новый бенчмарк для СПГ должен быть запушен к марту 2023 года. Это необходимо для того, чтобы разделить СПГ от индекса TTF с ценообразованием на трубопроводный газ.

В публикации указали, что при появлении нового бенчмарка власти Евросоюза смогут в ручном режиме регулировать внутренние цены на газ. Кроме того, компании могут обязать закупать не менее 15% газа от объема потребностей через совместные закупки. При этом приобретение российского газа находится под запретом.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что у предложений Еврокомиссии есть много неопределенностей, которые еще необходимо прояснять и утверждать. При этом для российского газа складывается угроза от создания собственного бенчмарка, так как это является вмешательством в ценообразование на TTF. Однако, вполне вероятно, что участники рынка с неохотой или же вообще не примут новые правила от Еврокомиссии. Более того, сами европейские компании не готовы к таким изменениям, учитывая, что все действия будут происходить под наблюдением Еврокомиссии с явными рисками нарушения антимонопольного законодательства.

17 октября газета Financial Times писала, что Евросоюз готовит пакет мер по снижению цен на весь импортируемый газ. Согласно информации издания, меры предусматривают установление максимальной динамической стоимости газа, по которой его смогут приобретать страны союза.