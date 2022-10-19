РИА Новости: ГЭС и АЭС обеспечат Украине отопление, но при сильном сжатии промышленности

Украина сможет пройти осенне-зимний период при оставшихся работающих ГЭС и АЭС, но при условии сильного сокращения потребления электроэнергии промышленностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста в области электроэнергетики, пожелавшего остаться неизвестным.

Согласно информации агентства, после ракетных ударов, которые начали наносить российские войска по украинской инфраструктуре, разрушено примерно 30% электростанций.

«При условии работоспособности только оставшихся АЭС и ГЭС [около 13 ГВт. — «Газета.Ru»], которые не требуют подвоза топлива в моменте, подконтрольные Киеву территории смогут пройти ОЗП [осенне-зимний период. — «Газета.Ru»] при условии сильного сжатия промышленности», — пояснил эксперт.

По его словам, сложно оценить масштабы ущерба украинской энергетической инфраструктуре, исходя из открытых источников.

«Эти данные [о повреждении 30% станций. — «Газета.Ru»] могут быть правдивыми, а могут и не отображать реального положения дел», — добавил специалист.

Ранее украинские власти предупредили граждан, что «зима будет тяжелой», их ожидают веерные отключения электричества.