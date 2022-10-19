РИА Новости: ГЭС и АЭС обеспечат Украине отопление, но при сильном сжатии промышленности

close
100%
Reuters

Украина сможет пройти осенне-зимний период при оставшихся работающих ГЭС и АЭС, но при условии сильного сокращения потребления электроэнергии промышленностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста в области электроэнергетики, пожелавшего остаться неизвестным.

Согласно информации агентства, после ракетных ударов, которые начали наносить российские войска по украинской инфраструктуре, разрушено примерно 30% электростанций.

«При условии работоспособности только оставшихся АЭС и ГЭС [около 13 ГВт. — «Газета.Ru»], которые не требуют подвоза топлива в моменте, подконтрольные Киеву территории смогут пройти ОЗП [осенне-зимний период. — «Газета.Ru»] при условии сильного сжатия промышленности», — пояснил эксперт.

По его словам, сложно оценить масштабы ущерба украинской энергетической инфраструктуре, исходя из открытых источников.

«Эти данные [о повреждении 30% станций. — «Газета.Ru»] могут быть правдивыми, а могут и не отображать реального положения дел», — добавил специалист.

Ранее украинские власти предупредили граждан, что «зима будет тяжелой», их ожидают веерные отключения электричества.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть