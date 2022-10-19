Министерство энергетики США в среду выставит на продажу 15 млн баррелей нефти

Министерство энергетики США в среду выставит на торги 15 млн баррелей нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Согласно информации агентства, президент США Джо Байден еще весной распорядился направить на рынок 180 млн баррелей нефти из государственных запасов. Такой шаг помог стабилизировать рынок и снизить цены на топливо.

«Министерство энергетики опубликует завтра утром извещение о продаже 15 миллионов баррелей из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре. Продажа завершает историческое высвобождение 180 миллионов баррелей, которое президент анонсировал весной и которое помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее сообщалось, что попытка администрации президента США Джо Байдена повлиять на Саудовскую Аравию и других производителей нефти из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки может иметь негативные последствия для самих Штатов.