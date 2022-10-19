В Белом доме предрекли долгое расследование диверсии на «Северных потоках»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что проведение расследования диверсий на трубопроводах системы «Северный поток» потребует немало времени. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос журналиста, считает ли американская сторона Россию причастной к инциденту на газопроводах, Жан-Пьер ответила, что президент США Джо Байден ясно указывал только на очевидность диверсии.

«Мы <…> понимаем, что это расследование потребует времени <…> прежде чем дойдем до конца. Так что я не хочу опережать результаты расследования», — резюмировала пресс-секретарь.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников писала, что немецкие следователи пришли к заключению — причиной аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала диверсия. Главным подозреваемым называется Россия.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на потерю интереса ЕС к расследованию диверсий на «Северных потоках».

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