Министр энергетики Катара допустил усугубление энергетического кризиса в Европе

Министр энергетики Катара и глава QatarEnergy Саад аль-Кааби предупредил, что в 2023 году в Европе может усугубиться энергетический кризис из-за истощения запасов газа.

«Этой зимой благодаря заполненным хранилищам все будет в порядке. На самом деле проблемой может стать восполнение запасов на следующий год», — приводит слова аль-Кааби газета Financial Times.

Кроме того, по мнению главы Минэнерго Катара, ситуация может быть намного хуже в случае суровой зимы и отсутствия поставок газа из России.

«Не будет достаточно запасов, чтобы в долгосрочной перспективе заменить газ, если вы не скажете: «Я построю огромную АЭС, я разрешаю использовать уголь и нефтепродукты»», — добавил аль-Кааби.

Накануне Еврокомиссия предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае ЧП.

Несколько дней назад министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани сообщил, что Европа столкнется с зимой, полной страха и неопределенности, из-за неблагоприятной ситуации в энергетике.