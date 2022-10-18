Финляндия начнет использовать холодную воду из Балтийского моря для обогрева домов

Город Хельсинки планирует использовать холодную воду из глубин Балтийского моря, чтобы обогреть дома зимой. Об этом передает агентство Bloomberg.

Так финская столица хочет помочь Европе с поиском новых источников энергии. Еще одна причина связана с желанием европейских стран снизить зависимость от импортного ископаемого топлива с помощью новой системы отопления с нулевым выбросом углерода. Для достижения этих целей планируется построить тоннель с тепловыми насосами, которые будут обеспечивать забор воды из Балтийского моря.

Сейчас отопление в Хельсинки обеспечивается за счет системы централизованного теплоснабжения, напоминает ФАН.

Она связана с углем и природным газом. Новый проект должен стать большим шагом в переходе коммунальных предприятий на возобновляемые источники энергии.

Реализация проекта займет около двух лет, его стоимость оценена в 400 млн евро. Еще пять лет потребуется на завершение строительства, после чего электростанция будет готова к работе.