Премьер Саксонии высказался за покупку российских энергоносителей

Германии стоит возобновить импорт российских энергоносителей после окончания конфликта на Украине. С таким призывом выступил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, сообщила газеты Bild.

Как стало известно, с 19 по 21 октября в Ганновере состоится ежегодная конференция глав немецких федеральных земель и министров энергетики.

Политик указал, что участникам встречи будет необходимо обсудить сдерживание цен на газ и сотрудничество с арабскими странами.

Властям предстоит уточнить, действительно ли государства Ближнего Востока готовы заключить долгосрочные контракты на поставки «голубого топлива».

«И что мы едины во мнении, что после окончания этой войны мы вновь хотим иметь поставки сырья из России», — цитирует Кречмера ФАН.