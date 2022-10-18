РБК: фармкомпании в России заморозили половину клинических исследований

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За первые шесть месяцев 2022 года фармакологические компании в России решили не проводить или приостановили почти 50% запланированных клинических исследований инновационных лекарств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).

В бюллетене организации указано, что в первом полугодии Минздрав РФ выдал 425 разрешений на проведение клинических исследований препаратов, что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них 111 разрешений выдано на международные мультицентровые клинические исследования (на 27% меньше), которые проводятся для регистрации лекарства в стране.

«При этом за два квартала 2022 года было прекращено или отменено 16–18% таких исследований, 50–55% были не начаты или приостановлены по решению производителя препарата», — говорится в материале.

При этом аналитики ассоциации предупреждают, что чем дольше затягивается проведение исследований, тем меньше вероятность их проведения. Кроме того, они полагают, что число замороженных исследований может вырасти, если геополитическая ситуация не изменится.

Заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков ранее заявил, что ведомство фиксирует логистические проблемы с поставками медицинских изделий из-за рубежа. Он добавил, что из 9 тыс. медицинских изделий, которые потребляются российской системой здравоохранения, 1,6 тыс. производятся только в «недружественных странах».

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