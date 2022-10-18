Цены на нефть упали ниже $90 за баррель впервые за две недели

Стоимость барреля североморской марки нефти Brent опустилась ниже $90. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:00 мск, сырьевые цены составили $89,02. При этом на пике стоимость барреля Brent превышала $92 и достигала отметки $92,55. Таким образом, с начала торгов 18 октября котировки упали на 2,8%.

На тенденцию повлияли несколько факторов. Среди ключевых причин — опасения трейдеров по поводу снижения сырьевого спроса в Китае, а также намерение властей США высвободить из резервов дополнительные объемы нефти, сообщает Reuters.

По словам аналитика UBS Джованни Стауново, план США высвободить из резервов от 10-15 млн баррелей также может сказаться на биржевых котировках нефти в краткосрочной перспективе. Рост мирового предложения может превысить уровень спроса, что не добавляет уверенности международным трейдерам.

18 октября специалист бразильского экспертного аналитического центра «Фонд Жетулиу Варгаса» Леонарду Пас Невес заявил, что ввод предельных цен на российскую нефть может сказаться на сырьевых доходах Москвы. Однако эта мера не способствует стабилизации кризисной ситуации на мировом энергетическом рынке.