Госдеп: у США нет возражений против поставок зерна и удобрений РФ на мировые рынки

Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила во время брифинга, что у Соединенных Штатов нет возражений против поставок российских зерна и удобрений на мировые рынки, передает РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон дал понять предельно четко, что американские санкции не распространяются на поставки зерна или удобрений из РФ.

«Мы продолжим это доносить, и у нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений», — сказала дипломат.

По ее мнению, план по продлению зерновой сделки детально затрагивает данный вопрос.

Донфрид также считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако американская сторона ожидает, что Российская Федерация покажет серьезный настрой на такой исход.

«Однако на данном этапе мы не видим никаких признаков, которые указывали бы, что Россия готова к проведению переговоров (с Украиной) в духе доброй воли», — добавила она.

Ранее в октябре постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов не исключил, что Россия откажется от зерновой сделки, если условия по экспорту зерна и удобрений из РФ не будут выполнены. Он отметил, что Москва уже направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу со списком претензий по данному вопросу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.