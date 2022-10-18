ЦБ назвал нецелесообразным увеличение доли золота в резервах России

России не стоит увеличивать долю золота в собственных золотовалютных резервах в условиях международных санкций. В противном случае, это спровоцирует рост денежной массы в стране, приводит слова заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Алексея Заботкина «Коммерсантъ».

«Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота в том объеме, в котором оно считает целесообразным. Правительство в рамках проведения промышленной политики также может рассматривать поддержку сектора, но целевая поддержка секторов экономики не входит в мандат ЦБ», — заявил Заботкин в ходе выступления на заседании Совета федерации.

Таким образом он ответил на предложение председателя Союза золотопромышленников Сергея Кашубы. Тот предложил властям поддержать золотодобывающую отрасль за счет выкупа всего нереализованного на рынке драгметалла.

7 октября пресс-служба Центробанка опубликовала информацию, согласно которой международные резервы России по итогам сентября 2022 года снизились на $24,972 млрд или на 4,4%. За первый месяц осени эти активы снизились с $565,660 млрд до $540,688 млрд. По итогам первых девяти месяцев 2022 года резервы России сократились на $89,939 млрд или на 14,3%.