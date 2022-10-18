У берегов Испании скопилось как минимум 35 судов с газом

У берегов Испании скопилось как минимум 35 судов со сжиженным природным газом (СПГ). На данный момент их не могут разгрузить из-за нехватки регазификационного оборудования, которое обеспечивает преобразование СПГ в газообразное состояние, сообщает «Ридус».

Отмечается, что только у залива Кадис на якорь встали не менее восьми судов. На этой неделе Испания располагает всего шестью слотами для приема газа на своих терминалах по причине того, что регазификационные заводы работают на пределе своих возможностей.

Эта ситуация позволит стране разгрузить лишь менее пятой части от общего количества судов, которые дрейфуют у ее берегов. В противном случае судам придется искать другие порты за пределами Европы для разгрузки СПГ.