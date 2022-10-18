Греция увеличила импорт российских товаров на 137% с начала года

В августе 2022 года объем импорта из России в Грецию составил €1 207 млн. Этот показатель увеличился на 137,3% по сравнению с данными за январь – август 2021-го, сообщается на сайте греческого статистического управления Elstat.

«В августе 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 1 207,0 млн евро, зафиксировав рост на 178,3% по сравнению с августом 2021 года, когда он составлял 433,7 млн евро. За период январь – август 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 5727,4 млн евро, зафиксировав рост на 137,3% по сравнению с периодом январь – август 2021 года, когда он составлял 2 413,2 млн евро», — сообщается в отчете.

При этом значительную часть закупок Греции составили российские сырьевые продукты, включая газ, нефть и продукты их переработки. Кроме того, небольшая доля пришлась на импорт алюминия. На эти категории товаров Афины потратили €1,12 млрд и €57 млн соответственно, указали аналитики Elstat.

16 октября РИА Новости сообщило о восстановлении уровня двустороннего товарооборота с Россией со стороны шести стран Евросоюза до февральских показателей. В число таких государств вошли: Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония. В то же время Греция, Дания, Ирландия и Швеция зафиксировали минимум в торговле с Москвой в мае 2022 года.