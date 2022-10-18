Российские брокеры стали смягчать условия хранения «недружественной» валюты на счетах

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Газета.Ru

Как минимум три российские брокера пересмотрели тарифы на хранения валют «недружественных» стран — американских долларов, евро и британских фунтов стерлингов. Среди них — «Газпромбанк Инвестиции», «БКС Мир инвестиций» и «Финам», сообщает РБК.

«Газпромбанк Инвестиции» полностью отменят комиссию на остатки в евро и долларах, размещенных на брокерских счетах <....> Новые правила вступают в силу с 19 октября <....> Еще два брокера значительно смягчили политику в отношении остатков в «недружественных» валютах», — говорится в материале.

В «БКС Мир инвестиций» и «Финам» повысили лимит валютных остатков на брокерских счетах, не облагающийся комиссией, утверждает РБК.

«С 1 октября брокер «БКС Мир инвестиций» повысил лимит валютных остатков на брокерских счетах, не облагающийся комиссией, с $1 тыс. до $10 тыс. для долларов, евро и фунтов стерлингов <....> С 5 октября лимит бесплатного хранения повысил и «Финам» — с 1 тыс. до 5 тыс. условных единиц», — сообщается в статье.

При этом при превышении лимита 10 тыс. клиенту «БКС Мир инвестиций» придется ежемесячно платить комиссию от 0,3 до 0,6%. Размер комиссии зависит от совокупной стоимости портфеля клиента. Пользователи услуг «Финам» смогут хранить до 5 тыс. евро, долларов или фунтов стерлингов. Однако за хранение от 5 тыс. до 100 тыс. в указанных валютах брокер будет брать комиссию 5% годовых, а свыше 100 тыс. — 3% годовых.

18 августа Центробанк посоветовал гражданам, как правильно хранить денежные сбережения, состоящих из валют «недружественных» стран. Для этого россиянам стоит завести счет в банке за рубежом. Гражданам, которые предпочитают хранить деньги в России, лучше использовать валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы.

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