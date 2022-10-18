Польша столкнется с дефицитом 700 тыс. тонн СУГ в год из-за запрета на поставки из России

close
100%
Gustau Nacarino/Reuters

Польша, которая является одним из основных покупателей российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Европе, может запретить закупки и из-за чего столкнется с дефицитом этого топлива в размере 700 тыс. тонн в год. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные исследовательской группы «Петромаркет».

После начала спецоперации России на Украине премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах отказаться от закупок СУГ из России к 2023 году. Это может привести к дефициту СУГ для Польши в размере 700 тыс. тонн в год, отметили в «Петромаркете».

По данным исследовательской группы, основная проблема для Польши заключается в отсутствии альтернатив поставкам из России. При этом поставки газа по морю нерентабельны, а при поставках по железной дороге могут возникнуть проблемы с пропускной способностью и дефицитом цистерн.

Аналитики посчитали, что возможности перенаправления поставок СУГ, в случае запрета со стороны Польши, на азиатские рынки достаточно ограничены. Речь идет об отсутствии инфраструктуры, которая всегда строилась под западные рынки. Однако если зима будет достаточно холодной, Польша может отменить свой запрет.

17 октября агентство Bloomberg сообщило, что заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не будет поставлять нефть и газ в страны, поддерживающие ограничения, может постепенно привести к распаду Евросоюза (ЕС).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть