Польша столкнется с дефицитом 700 тыс. тонн СУГ в год из-за запрета на поставки из России

Польша, которая является одним из основных покупателей российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Европе, может запретить закупки и из-за чего столкнется с дефицитом этого топлива в размере 700 тыс. тонн в год. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные исследовательской группы «Петромаркет».

После начала спецоперации России на Украине премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах отказаться от закупок СУГ из России к 2023 году. Это может привести к дефициту СУГ для Польши в размере 700 тыс. тонн в год, отметили в «Петромаркете».

По данным исследовательской группы, основная проблема для Польши заключается в отсутствии альтернатив поставкам из России. При этом поставки газа по морю нерентабельны, а при поставках по железной дороге могут возникнуть проблемы с пропускной способностью и дефицитом цистерн.

Аналитики посчитали, что возможности перенаправления поставок СУГ, в случае запрета со стороны Польши, на азиатские рынки достаточно ограничены. Речь идет об отсутствии инфраструктуры, которая всегда строилась под западные рынки. Однако если зима будет достаточно холодной, Польша может отменить свой запрет.

17 октября агентство Bloomberg сообщило, что заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не будет поставлять нефть и газ в страны, поддерживающие ограничения, может постепенно привести к распаду Евросоюза (ЕС).