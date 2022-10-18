Читатели Daily Express призвали внять предупреждению Путина и не вводить потолок цен на газ

Читатели британской газеты Daily Express потребовали от Евросоюза (ЕС) прислушаться к ультиматуму со стороны президента России Владимира Путина по поводу прекращения поставок энергоресурсов тем, кто поддержит лимит цен на газ.

«ЕС покупает газ у китайцев по завышенным ценам, которые они покупали у России по заниженной цене. Европейцы никогда не меняются», — отметил один из читателей газеты.

По словам других комментаторов, Европа покупает газ в СШПА в четыре раза дороже, чем он стоит на внутреннем рынке Штатов. При этом страны ЕС настолько глупы, что сначала заключают контракт на поставку по рыночной цене, а потом отказываются платить, заявляя о дороговизне.

Другие пользователи указали на то, что европейским странам до сих пор нужно топливо из России. Однако ЕС пытается ввести ценовой предел на российское топливо, как будто это хоть как-то повредит России. Кроме того, такая агрессивная политика приведет к тому, что регион просто лишит себя газа.

13 октября вице-премьер России Александр Новак посоветовал США ввести предельную цену на поставки американских ресурсов в Европу. По словам вице-премьера, американский сжиженный природный газ поставляется в Европу по ценам в 4 раза выше, чем для рынка США. Он отметил, что такие цены создают условия для «вхождения Европы в энергетическую бедность».