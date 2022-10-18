Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев получил €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Европейского союза макрофинансовую помощь в размере €2 млрд евро. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Государство получило от Евросоюза очередной транш, который направлен на поддержание экономической устойчивости Украины», — отметил он.

Украинский премьер также сообщил, что с помощью денежных средств ЕС в стране покроют неотложные бюджетные расходы, в частности, в социальной и гуманитарной сферах. По его словам, это первая часть пакета, общий размер которого составляет €5 млрд.

«В этом году Украина получила от Европейского союза €4,2 млрд макрофинансовой помощи, которая существенно помогла укрепить экономический фронт государства», — указал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии (ЕК) намерены выделить Украине всю оставшуюся сумму в размере до €8 млрд из обещанного ранее пакета исключительной макрофинансовой помощи до конца текущего года.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз может направить Киеву обещанные €5 млрд, входящие в пакет финансовой помощи в размере €9 млрд.

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