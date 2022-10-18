В Турции рассказали о наличии инфраструктуры для создания газового хаба

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что у страны есть вся необходимая инфраструктура для создания на своей территории международного газового хаба. Об этом он сообщил в эфире турецкого телеканала A Haber.

Калын подчеркнул, что для Турции это является «очень важным предложением».

«У нас инфраструктура для этого готова. Наряду с российским газом в Европу можно поставлять газ по магистрали TANAP (Трансанатолийскому трубопроводу — «Газета.RU»). Если мощности этого газопровода будут увеличены, это станет очень важным шагом для Европы», — пояснил он.

Представитель Эрдогана также указал на возможность поставок газа из Средиземного моря.

Ранее газета Yeni Şafak писала, что ученые турецкого университета разработали проект газового хаба в стране, который позволит транспортировать до 75 млрд кубометров топлива в год. В публикации говорится, что ученым удалось разработать проект за три месяца до заявления российского президента Владимира Путина о возможном создании газового хаба для снабжения европейских стран.