В Турции заявили, что США дали гарантии выхода российского зерна на рынки

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Соединенные Штаты дали гарантии выхода российского зерна и другой агропродукции на рынки, сообщает телеканал »A Haber».

«В беседах с нашими американскими партнерами мы получили гарантии того, что не будет препятствия для выхода российской продукции на рынки, мы предложили обнародовать это, чтобы снять вопросы», — заявил Калым.

Он добавил, что Анкара пока не получила от Москвы четкого ответа по продолжению «зерновой сделки».

«Турция и ООН продолжают контакты с Россией по этому вопросу, для нас было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год», — заявил Калын.

Ранее офис Гутерриша сообщил, что переговоры ООН в Москве по зерновой сделке прошли «позитивно и конструктивно».

Переговоры замглавы российского Министерства иностранных дел Сергея Вершинина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились, продлившись более чем 2,5 часа.