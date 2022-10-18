GT: Европа отстраняется от США, отрезвленная последствиями санкций против России

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Global Look Press

Лидеры европейских стран подают признаки смены курса в отношении Соединенных Штатов, а также намерений держаться от Вашингтона на расстоянии как в торговле, так и в вопросах стратегической автономии, пишет журналист Ай Джуна для Global Times.

В материале говорится, что причинами перемены европейского тона могли стать негативные последствия санкций, которые западные страны ввели в отношении России, а также стремление Вашингтона продвигать свою «гегемонистскую» политику.

«После того, как экономические ограничения против Москвы принесли вред Европе, некоторые политики в регионе начали трезветь и задумываться о том, в чем заключаются реальные интересы ЕС», — сообщается в публикации.

Автор подчеркнул, что Европа нацелена на глобализацию и мультиполяризацию, а США гонятся только за способами сохранения собственной гегемонии и однополярного мира.

Издание отметило, что Штаты постараются сдерживать усилия Европы по стратегической автономии из-за опасения, что ЕС больше не позволит «промывать себе мозги».

Ранее китайское издание писало, что США оказывают помощь компаниям стран Евросоюза, чтобы увеличить его зависимость.

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