В Кремле указали на невозможность проведения РФ расследования по ЧП на «Северных потоках»

Пресс-секретрь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что в ФРГ обвинили Россию в причастности к авариям на «Северных потоках», выразил сожаление, что весь процесс расследования проходит без участия РФ.

«То, что это саботаж, наши спецслужбы сказали сразу. Об этом сказали сразу специалисты, имеющие отношение к эксплуатации. Можно только выразить сожаление, что весь процесс расследования проходит без взаимодействия с российской стороной», — отметил он.

Представитель Кремля указал, что Россия не имеет возможности на месте ЧП проводить работы для расследования, подчеркнув, что европейские страны перекладывают ответственность за произошедшее на РФ.

Главное, что с публичного ракурса по заявлениям из Германии, Франции, Дании видно, что это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Данные нашей разведки говорят об обратном. Нужно включить логику, чтобы понять, что такой саботаж наносит ущерб нашим интересам», — сказал Песков.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников писала, что немецкие следователи пришли к заключению, что причиной аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала диверсия. Главным подозреваемым называется Россия.