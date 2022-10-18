В Польше ради теплоснабжения начали сжигать опасные отходы

Житель города в Польше под названием Вейхеров был пойман полицейским в процессе сжигания обрезков древесно-стружечных плит, передает Общественная служба новостей.

Он заявил, что таким образом пытался согреться, но все равно получил штраф в 500 злотых за загрязнение воздуха.

Мужчина не согласился с таким наказанием и напомнил, что руководитель партия «Право и и справедливость» позволил «жечь все».

«Польшу необходимо обогреть… сейчас надо топить и жечь все, кроме, конечно, шин и тому подобных вредных вещей», — заявил Ярослав Качиньский в сентябре, отвечая на жалобы населения по поводу высоких цен на газ и уголь.

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