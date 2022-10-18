Полиция Дании заявила, что газопроводы на Балтике были повреждены из-за «мощных взрывов»

Полиция Копенгагена, военные и служба безопасности Дании ПЕТ пришли к выводу, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены в результате взрывов. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

«Расследование подтвердило, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании произошли масштабные повреждения и что они вызваны сильными взрывами», — сказано в сообщении.

Также по данным ведомства, полиция Копенгагена и ПЕТ создают по этому делу совместную следственную группу.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, писала, что немецкие следователи пришли к заключению, что причиной аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала диверсия.

До этого сообщалось, что Германия, Дания и Швеция решили не проводить расследование утечек на «Северных потоках» совместно, работая по отдельности.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на «Северных потоках». Были обнаружены утечки: две на «Северном потоке — 1» и одна — на «Северном потоке — 2». По данным оператора Nord Stream AG, назвать срок восстановления трубопроводов в настоящее время не предоставляется возможным.