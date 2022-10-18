Поставки угля из России в Индию сократились на 12% в сентябре из-за проблем с логистикой

Поставки российского энергетического угля в Индию в сентябре упали на 12% из-за сложностей в логистике. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные отраслевого агентства CoalMint.

В сентябре поставки угля составили 1,5 млн тонн. Всего же в первый месяц осени Индия импортировала 13,3 млн тонн угля, а с начала 2022 года — 127,5 млн тонн. Из них на Россию пришлось всего 5,9 млн тонн, но это в три раза больше прошлогодних показателей, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что поставки угля сократились из-за сложностей в логистике. При этом стоимость логистики уже стала превышать стоимость производства. Например, в зависимости от региона, стоимость доставки может достигать 75% от конечной цены. При этом с начала спецоперации на Украине угольные компании из России имеют доступ лишь к 30% от балкерного флота, где стоимость фрахта выросла в девять раз.

В статье добавили, что Россия стала искать новые регионы поставки из-за ограничений со стороны Евросоюза. Несмотря на то, что Индия стала крупным покупателем российских энергоресурсов, она приобретает их с существенной скидкой. Если в Европе уголь стоит 290 за тонну, то Индия покупает у России его за 140 за тонну.

15 октября «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Eurostat писал, что Евросоюз (ЕС) нарастил закупки угля из ЮАР и Колумбии, который стоит дороже, чем поставки из России.