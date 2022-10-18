Металлурги выступили против предложенной РЖД индексации тарифов на 2023 год

«Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические предприятия РФ) выступила против планируемого роста железнодорожных тарифов на 2023 год, предложенного РЖД. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо ассоциации первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В письме металлурги раскритиковали предложенную ОАО РЖД индексацию тарифов на 2023 год. В случае согласования предложений, предполагающих совокупное повышение тарифной нагрузки на 9,8%. При этом «итоговый рост тарифной нагрузки год к году для перевозок металлов составит 22%». При этом по официальным прогнозам планируемая инфляция в стране гораздо ниже этого показателя. Поэтому лучше всего проиндексировать тарифы на уровень прогнозной инфляции — 5,7%.

В РЖД заявили, что рост тарифов необходим из-за возросших расходов на перевозку, а также из-за необходимости инвестировать различные программы, в частности для развития Восточного полигона. При этом источник в отрасли указал, что РЖД согласовал скидки некоторым металлургическим компаниям, но они дают нулевой эффект, из-за чего многие соглашаются на новые условия РЖД.

Аналитики посчитали, что у металлургов сейчас ситуация хуже, чем у угольщиков, у которых еще положительная рентабельность. Если в 2022 год металлургические компании вступали с накопленной в прошлом году финансовой подушкой, то на 2023 год таких средств уже нет. При этом утраченные рынки были выгодны отрасли, в то время как азиатские профицитны, где рентабельность отрицательная или на нулевом уровне. Поэтому поддержать металлургов может ослабление рубля хотя бы до 75 за доллар, либо скидки или субсидии.

В начале октября «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники писал, что перевозка металлов на экспорт резко уменьшилась в сентябре 2022 года на фоне санкций, сильного рубля, а также падения цен на мировых рынках.