Металлурги выступили против предложенной РЖД индексации тарифов на 2023 год

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Александр Коркка/РИА «Новости»

«Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические предприятия РФ) выступила против планируемого роста железнодорожных тарифов на 2023 год, предложенного РЖД. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо ассоциации первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В письме металлурги раскритиковали предложенную ОАО РЖД индексацию тарифов на 2023 год. В случае согласования предложений, предполагающих совокупное повышение тарифной нагрузки на 9,8%. При этом «итоговый рост тарифной нагрузки год к году для перевозок металлов составит 22%». При этом по официальным прогнозам планируемая инфляция в стране гораздо ниже этого показателя. Поэтому лучше всего проиндексировать тарифы на уровень прогнозной инфляции — 5,7%.

В РЖД заявили, что рост тарифов необходим из-за возросших расходов на перевозку, а также из-за необходимости инвестировать различные программы, в частности для развития Восточного полигона. При этом источник в отрасли указал, что РЖД согласовал скидки некоторым металлургическим компаниям, но они дают нулевой эффект, из-за чего многие соглашаются на новые условия РЖД.

Аналитики посчитали, что у металлургов сейчас ситуация хуже, чем у угольщиков, у которых еще положительная рентабельность. Если в 2022 год металлургические компании вступали с накопленной в прошлом году финансовой подушкой, то на 2023 год таких средств уже нет. При этом утраченные рынки были выгодны отрасли, в то время как азиатские профицитны, где рентабельность отрицательная или на нулевом уровне. Поэтому поддержать металлургов может ослабление рубля хотя бы до 75 за доллар, либо скидки или субсидии.

В начале октября «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники писал, что перевозка металлов на экспорт резко уменьшилась в сентябре 2022 года на фоне санкций, сильного рубля, а также падения цен на мировых рынках.

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