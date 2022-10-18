Сети 5G могут обойтись операторам на 50% дороже из-за обязательного российского софта

Сети 5G могут подорожать для операторов на 40-50% из-за требования Минцифры, по которому они с 1 сентября 2023 года могут регистрировать радиоэлектронные средства только отечественного производства. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и отзыв «Ростелекома» на проект постановления правительства.

«Даже если российские вендоры смогут производить «железо», то оно не будет интегрировано в существующие сети операторов, а значит, сети 5G будут строить отдельно от имеющихся. А это будет на 40–50% дороже, чем строить на базе действующих сетей», — отметил собеседник издания в одном из крупных производителей оборудования.

В самом «Ростелекоме» указали, что установленные радиоэлектронные средства иностранного производства и они несовместимы с отечественным софтом. Поэтому есть риск неисполнения требований в плане оказания услуг связи населению. Кроме того, в текущих условиях лучше не создавать дополнительную финансовую нагрузку операторам связи. При этом сами операторы добавили, что готового решения по этому вопросу нет, но надеются на появление необходимого оборудования на рынке.

Однако вендоры отечественного оборудования оказались более оптимистичны и заявили, что уже есть первые результаты по совместимости работы с западным оборудованием.

В конце июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что «Сколтех» и НИИ радио разрабатывают проект по созданию российского оборудования для обеспечения связи шестого поколения (6G).